Começam hoje as inscrições para o FIES

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do Ministério da Educação (MEC) que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, inicia as inscrições hoje (25) e vai até a próxima segunda (1º) de julho. O pedido pode ser feito através do site oficial do programa.

O fundo tem duas modalidades, em uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato, indo de 50% a 99% do valor total de cada curso. Na primeira modalidade, pode se inscrever quem tiver renda familiar mensal per capita de até três salários-mínimos (até R$ 2.994, somando todos os salários da casa). A segunda modalidade, denominada P-Fies, é destinada aos estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários-mínimos (R$ 4.990).

Para cumprir os requisitos do programa, o candidato deve ter obtido no mínimo 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano e não pode ter zerado a redação. A ordem de classificação no Fies também segue a das notas no Enem. Quem for selecionado fará o contrato entre os dias 10 e 12 de julho. Já a chamada da lista de espera está programada para o período de 15 de junho a 23 de agosto.

Das 100 mil vagas de faculdade ofertadas por meio do Fies para o primeiro semestre deste ano, apenas 38,7% foram preenchidas, segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Esta é a pior taxa de ocupação desde 2016, quando o programa passou a ter quantidade definida de vagas disponibilizadas.

