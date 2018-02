A Secretaria da Educação do RS abre, nesta quinta-feira (8), as inscrições para o edital de 2018 para Cadastro Temporário de Contratação Emergencial de Professores. Cada candidato pode se cadastrar em até dois municípios por edital, e devem se candidatar pela internet no site www.educacao.rs.gov.br ou nas Coordenadorias Regionais de Educação.

Deixe seu comentário: