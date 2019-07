Começam os preparativos no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para a 42ª Expointer, de 24 de agosto a 1º de setembro

A quadragésima-segunda edição da Expointer será realizada de 24 de agosto a 1º de setembro, mas a movimentação já começou no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, local de um dos eventos mais tradicionais do Rio Grande do Sul e também a maior feira a céu aberto da América Latina. Desde essa segunda-feira, o espaço não recebe mais nenhuma atividade externo.

De acordo com o veterinário José Arthur Martins, subsecretário do parque, a medida é necessária para a montagem de estandes e realização de ajustes nas áreas de exposição. “A exposição demanda um enorme esforço logístico”, ressalta. “Por isso, a partir de agora, haverá uma grande circulação de pessoas e veículos dentro do parque, trabalhando nos preparativos estruturais.”

Embora o imaginário coletivo associe o parque de Esteio à Expointer, ao longo do ano os seus mais de 140 hectares recebem uma programação que inclui leilões de animais, provas dos cavalos árabe e manga-larga, mostra de carros, encontros religiosos e cursos de formação, dentre outros. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural também promove no local a Expoleite/Fenasul, em maio.

Inscrições

Essa segunda-feira também marcou a abertura do prazo de inscrições de animais para a Expointer de 2019, por meio do Seadpr (Sistema de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural). O processo tem como data-limite o dia 29 de julho. Os criadores devem procurar suas associações de raças e outras entidades autorizadas para garantir participação.

“A feira é uma grande oportunidade para nossos pecuaristas exibirem o que há de melhor em termos de genética, evidenciando a qualidade de nossos rebanhos em um palco internacional como a Expointer”, enalteceu o secretário da Agricultura, Covatti Filho.

Desempenho

No ano passado, a Expointer movimentou negócios que totalizaram mais de R$ 2,3 bilhões, montante 13% superior ao registrado em 2017. O segmento de máquinas e implementos agrícolas apresentou crescimento de 18,8%, ao passo que o Pavilhão da Agricultura Familiar vendeu 40,3% a mais e os estandes de artesanato tiveram faturamento adicional 16,18% no mesmo comparativo. Já a comercialização de animais caiu 3,6%.

E se os resultados de comercialização agradaram os expositores, o volume de público também não deixou a desejar. Apesar da chuva que castigou a feira nos últimos dias, em mais de uma semana circularam pelo Parque de Exposições Assis Brasil aproximadamente 370.581 pessoas.

(Marcello Campos)

