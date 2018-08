Começaram as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni

A partir desta segunda-feira (20), estudantes interessados em concorrer a bolsas do ProUni (Programa Universidade para Todos) podem fazer a inscrição pela internet. Ao todo serão ofertadas 106.252 bolsas que não foram preenchidas no processo de seleção regular, das quais 18.070 são integrais e 88.182, parciais de 50%.

O ProUni oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior do País. Podem concorrer brasileiros sem diploma de curso superior que tenham participado de alguma edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010. É preciso ter obtido nota superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação.

Os interessados precisam ainda preencher um ou mais dos seguintes requisitos: ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral, ter alguma deficiência, ser professor da rede pública ou estar enquadrado no perfil de renda exigido pelo programa.

As bolsas integrais são para estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais destinam-se a candidatos que têm renda familiar per capita de até três salários mínimos.

O prazo para concorrer às bolsas varia. Os alunos já matriculados nas instituições de educação superior devem se inscrever até 28 de setembro. Para aqueles para aqueles não matriculados, o prazo é menor e vai até 24 de agosto.

Inep capacita aplicadores do Enem

Os coordenadores municipais e os coordenadores de local de aplicação que atuarão no Enem 2018 no Pará, Amapá, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins receberão o novo formato de capacitação proposto pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) neste fim de semana. Nesta edição do Enem, a capacitação presencial tornou-se regionalizada. Isso significa que os coordenadores de local de aplicação de cidades localizadas a até 105 km do polo de capacitação também receberão as instruções sobre como aplicar o exame de forma padronizada pelos instrutores do consórcio aplicador, formado pela Fundação Cesgranrio e FGV (Fundação Getulio Vargas).

No sábado e domingo, 18 e 19 de agosto, 789 coordenadores municipais, coordenadores de local de aplicação e assistentes do Pará; 232 do Amapá; 234 do Ceará (que terá outras duas capacitações em setembro) e 155 de Tocantins foram capacitados em Belém, Macapá, Fortaleza e Palmas, respectivamente. No Mato Grosso do Sul e em Rondônia a capacitação aconteceu apenas no sábado, em Campo Grande e Porto Velho, para 147 e 135 pessoas. Antes os coordenadores de local de aplicação e assistentes eram capacitados pelos próprios coordenadores municipais, em suas cidades de atuação.

A capacitação presencial é uma das etapas de preparação dos mais de 500 mil envolvidos com a aplicação das provas do Enem. Com oito horas de duração, a programação inclui vídeos, dinâmicas, simulações e exercícios para reforçar as regras e os procedimentos de aplicação, padronizados em todo o Brasil. Todos que atuam no Enem também precisam passar por uma capacitação na modalidade a distância, que exige rendimento mínimo de 50%.

Os 54 coordenadores estaduais já passaram pela capacitação presencial e também já estão fazendo a capacitação a distância, que tem conteúdo distinto para cada tipo de colaborador. A história do Enem nos últimos 20 anos é o tema condutor que guiará a capacitação deste ano. No dia do exame os coordenadores de local de aplicação ainda capacitam os chefes de sala, aplicadores e fiscais. Esses também passarão pelo curso EaD. As capacitações presenciais começaram em 11 de agosto e percorrerão o Brasil até 23 de setembro.

O exame

O Enem 2018 será realizado em 4 e 11 de novembro em 1.725 municípios brasileiros. O Inep se prepara para aplicar o exame para 5.513.684 participantes. Desses, 59% são mulheres. A faixa etária mais representativa é a dos participantes que têm de 21 a 30 anos (27,8%), 17 anos (17%) e 18 anos (15,9%). A maioria dos inscritos, 58,7%, já concluiu o ensino médio e 29,7% está cursando a última série em 2018. Os chamados treineiros, participantes que fazem o Enem para autoavaliação, representam 10,6% dos inscritos. Ao todo, 63,8% dos participantes está fazendo o Enem com todos os custos pagos pelo governo federal.

