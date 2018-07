Começaram as obras de um viaduto na ERS-118, em Sapucaia do Sul

Com os trabalhos de escavação e estaqueamento, que vão permitir a colocação dos blocos de fundação, começou nesta semana a construção do viaduto sobre a avenida Theodomiro Porto da Fonseca, em Sapucaia do Sul. A cargo do consórcio formado pelas empresas Traçado e Tardelli, a estrutura integra as obras de duplicação da ERS-118.

Quando concluída, a fase de instalação dos blocos de concreto irá marcar o final da etapa de trabalhos conhecida por infraestrutura. A seguir, a obra irá prosseguir com a instalação de vigas. Cerca de 10 milhões de reais serão investidos no viaduto, que terá mais de 200 metros de extensão. A frente de trabalho acontece entre os quilômetros 3,2 e 3,4 da rodovia.

Além da obra em Sapucaia do Sul, outras três elevadas estão sendo construídas na ERS-118: os viadutos sobre as avenidas Marechal Cândido Rondon e Itacolomi, em Gravataí, e a transposição do poliduto da Transpetro. Os trabalhos de duplicação da rodovia são coordenados pela Secretaria dos Transportes e executados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem).

