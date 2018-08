Começou a 46ª edição do Festival de Cinema de Gramado

Começou na sexta-feira (17) a 46ª edição do Festival de Cinema de Gramado. O evento, que reunirá amantes da sétima arte até o dia 25 de agosto na cidade gaúcha, é um dos principais encontros do audiovisual nacional. Neste ano, 14 filmes longa-metragem serão exibidos para avaliação pelo público e pelo juri.

Como em todos os anos, o festival vai homenagear artistas por sua contribuição na indústria cinematográfica. O ator Edson Celulari vai receber o troféu Oscarito, dedicado a destacar grandes nomes nesta atividade. Celulari tem uma extensa carreira com representações em obras na TV, no cinema e no teatro.

O troféu Cidade de Gramado será entregue a Ney Latorraca, ator com carreira no cinema, teatro e TV. O diretor, produtor e animador Carlos Saldanha também será homenageado com o troféu Eduardo Abelin. Ele dirigiu e co-dirigiu animações como Rio, Robôs e os filmes da franquia A Era do Gelo.

O evento foi aberto com o longa O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, e exibiu na sexta-feira também o longa A Voz do Silêncio, de André Ristum. No total, nove filmes longa-metragem brasileiros disputam a premiação. Amanhã será a vez de Benzinho, de Gustavo Pizzi.

Estão na programação dos dias seguintes os longas Mormaço, de Marina Meliande, Simonal, de Leonardo Domingues, Ferrugem, de Aly Muritiba, O Banquete, de Daniela Thomas, 10 Segundos para Vencer, de José Alvarenga Jr., O Avental Rosa, de Jayme Monjardim, e A Cidade dos Piratas, de Otto Guerra.

Além dos longas brasileiros da mostra competitiva, também serão exibidos 10 curtas gaúchos, 10 curtas brasileiros e cinco longas estrangeiros. A programação do festival também contará com mostras específicas, como a Mostra Itália e a Mostra Longas-Metragens Gaúchos. Também haverá sessões em outras localidades da cidade que não a sede do Festival, iniciativa chamada Cinema nos Bairros.

O Festival também abre as portas para que agentes da cadeia do audiovisual possam discutir o setor. Serão realizados diversos debates sobre o cenário e os desafios da área, no evento Gramado Film Market. Entre as mesas estão discussões sobre vídeo-sob-demanda, a elaboração de projetos de cinema, vendas de filmes em mercados internacionais, inteligência artificial nas obras e distribuição digital de conteúdos.

O secretário de Cultura do Rio Grande do Sul, Victor Hugo, deu sequência à cerimônia destacando a participação da Itália como país homenageado representado pelo embaixador Antonio Bernardini. “Nós italianos amamos muito o cinema. Sou um apaixonado por cinema, por isso esse convite foi muito bem-vindo. Fiquei deslumbrado com a história do Festival de Cinema de Gramado”, vibrou o embaixador que ainda aproveitou a ocasião para anunciar um acordo de coprodução entre os dois países – notícia vinda “diretamente de Roma”.

Deixe seu comentário: