Comédia besteirol estreia nesta quinta-feira no Porto Verão Alegre

Entra em cartaz nesta quinta-feira, às 20h, no Teatro do Sesc, a peça “Besteirol, a Comédia!” ou “Tem Drag Queen no Funk!”, dentro da programação do 18° Porto Verão Alegre. As sessões ocorrem sempre às 20h, até sábado (14) .

O espetáculo é uma homenagem ao Besteirol, movimento teatral que nasceu em São Paulo, ganhando força no Rio de Janeiro, na década de 1880. Desprovido de preconceitos, o Besteirol incorporou diversas referências da cultura brasileira para montar uma caricatura do comportamento cotidiano. O humor anárquico, próximo do non sense e o rompimento com o engajamento e a cultura dita erudita forma os pilares do movimento. O gênero revelou autores como Guilherme Karan, Hamilton Vaz Pereira, Mauro Rasi, Marcelo Saback, Miguel Falabella, Vicente Pereira, Felipe Pinheiro e Pedro Cardoso.

“Besteirol, a Comédia!” ou “Tem Drag Queen no Funk!” reúne quatro textos, um deles inédito e escrito especialmente para a peça, justamente o que dá título ao trabalho. Em cena, os atores Claudio Benevenga e Lauro Ramalho, dirigidos por Zé Adão Barbosa e com trilha sonora executada ao vivo por Everton Rodrigues, dão voz a personagens exóticos, esquisitos, melodramáticos e essencialmente divertidos, através de cenas curtas e isoladas, que nos remetem a momentos engraçados e reflexivos, uma visão crítica da nossa sociedade.

“Macaquitos nel Sótao”, de Maria Lucia Dahl, discute, através de uma forma hilariante, a relação de um casal de meia-idade com uma garota de programa, tratando com muito sarcasmo o tema da sexualidade.

“Vamos Falar Francamente?”, de Vicente Pereira, originalmente um monólogo, é aqui interpretado pelos dois atores e discute, de uma maneira tragicômica, o tema da morte, através de um homem e uma mulher que cuidam de uma amigo (a) em fase terminal. O esquete faz um retrato cômico, mas ao mesmo tempo mordaz da finitude humana.

“Aula de Dança”, também de Vicente Pereira, é o encontro de um professor particular de dança com sua pseuda aluna. A cada ritmo musical que experimentam, situações absurdas vão se revelando, advindas da total falta de comunicação entre ambos, algo muito atual nos dias de hoje.

“Tem Drag Queen no Funk!”, de Luís Francisco Wasilewski apresenta uma entrevista pra lá de inusitada com a funkeira Pequena Sereia e a Drag Queen Hemo Dálisi, dois expoentes da cultura gaúcha.

A direção musical é de Everton Rodrigues, iluminação de Anilton Souza e figurinos de Claudio Benevenga. Os cenário são de Marcos Clasen, assistência de direção de Paulo Vicente e maquiagem de Luana Zinn.

SERVIÇO:

“Besteirol, a Comédia!” ou “Tem Drag Queen no Funk!”, no Porto Verão Alegre 2017.

QUANDO: De quinta-feira a sábado, às 20 horas.

ONDE: Teatro do Sesc (Av. Alberto Bins, 665 – telefone 3284 2070).

QUANTO: Antecipados (nos pontos de venda) – R$ 30 (meia-entrada para idosos, estudantes e outras categorias previstas na Nova Lei da Meia Entrada).

No teatro – R$ 40 (meia-entrada para idosos, estudantes e outras categorias previstas na Nova Lei da Meia Entrada).

