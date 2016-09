Comédia intercala músicas, personagens, interações com público e improviso

A comédia #Xuragou é o novo espetáculo do grupo Comédia Urbana, que estreia no Teatro da Amrigs, em Porto Alegre, no dia 24 de setembro, às 21h.

#Xuragou é dinâmico, intercala músicas, personagens, sketcks e interações com público e improviso.

O grupo Comédia Urbana é composto por Saulo Chielle, Dudu Weber e Índio Behn. Dudu Weber foi editor de alguns dos maiores blogs de humor da internet. Saulo Chielle é palestrante, empresário, músico e comediante. Ele traz ao espetáculo o personagem Gauchão de Apartamento que gera muita identificação com o público através dos seus causos e histórias.

Índio Behn é músico, humorista e palhaço. Foi um dos finalistas do quadro “Quem chega lá”, do programa Domingão do Faustão. Participou também da temporada 2016 do “Prêmio Multishow de Humor”. Ele apresenta o personagem Zé Mundícia, um mendigo presidente.

SERVIÇO:

Comédia Urbana em Porto Alegre apresentando o espetáculo #Xuragou

Dia: 24 de setembro (sábado), às 21h

Local: Teatro da Amrigs

INGRESSOS:

INTEIRA: R$ 30,00 (meia-entrada para estudantes, idosos, PCD)

Pontos de Venda: Digimer Iguatemi; Digimer Praia de Belas; Loja My Ticket Padre Chagas; Online: myticket.com.br

