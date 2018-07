Comediante Thiago Ventura vem ao RS para novo show solo

Artistaria Produtora de Humor traz ao Estado, em seu novo show solo, o comediante Thiago Ventura. No espetáculo “Só Agradece”, nos dias 9 e 16 de agosto, em Novo Hamburgo e em Porto Alegre respectivamente, o artista faz piadas e conta histórias engraçadas sobre os seus últimos anos como comediante de stand up. Do início da carreira até a recente turnê, ele brinca com momentos da vida pessoal e de viagens internacionais, sempre com seu inconfundível estilo da quebrada.

Administrador formado, Thiago Ventura já participou dos maiores festivais de comédia do Brasil, entre eles, a Virada Cultural Paulista de 2013 e 2014 para mais de 30 mil pessoas e shows para os brasileiros fora do País, em cidades como Hamamatsu, Komaki e Suzuca no Japão, e Orlando nos Estados Unidos.

Sucesso na internet, seus vídeos geram mais de 20 mil compartilhamentos e mais de 2 milhões de views em pouco mais três dias. Atualmente, conta com três milhões de curtidas no Facebook, 1,5 milhões de seguidores no Instagram e 1,9 milhões de inscritos no YouTube.

Deixe seu comentário: