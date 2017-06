ComemoraÃ§Ã£o de Corpus Christi tem tapetes coloridos pelo Brasil; veja

A celebração do Corpus Christi nesta quinta-feira (15) teve procissões, missas e os famosos tapetes coloridos, feitos de serragem, flores, sal grosso, pó de café, tampinhas e outros materiais, pelas ruas do Brasil. Com origem no século 13, a festa católica ocorre cerca de 60 dias depois da Páscoa e celebra a Eucaristia, um dos sacramentos da igreja católica que representa a transmutação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus.

A data é sempre comemorada numa quinta-feira em alusão à Quinta-feira Santa, quando a Igreja diz ter tido início a instituição deste sacramento na última ceia de Jesus. (AG)

