Comemoração do Saint Patrick’s Day no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, acaba em briga generalizada

A comemoração de Saint Patrick’s Day no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, acabou em confusão por volta das 3h da madrugada deste domingo (18). De acordo com a Brigada Militar, uma briga generalizada foi registrada no cruzamento das ruas Padre Chagas e Luciana de Abreu. A confusão teria iniciado após dois grupos começarem a cantar hinos de Grêmio e de Inter. Depois dessas provocações, os indivíduos teriam começado a se agredir com garrafas de vidro. Bombas de gás lacrimogêneo foram utilizadas pelos policiais na ação. A BM não informou quantas pessoas estavam envolvidas na briga. A situação foi controlada. Até o momento, não há registro de feridos. Ninguém foi preso.

