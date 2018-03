Comemorações do Saint Patrick’s Day movimentam Porto Alegre neste sábado

O Saint Patrick’s Day (Dia de São Patrício), que ocorre neste sábado (17) e é festejado tradicionalmente em países de língua inglesa em homenagem ao padroeiro da Irlanda, é uma data que encontra cada vez mais adeptos em Porto Alegre.

O principal produto consumido nesse dia é a cerveja. Saint Patrick’s Day será celebrado em vários pubs, restaurantes e eventos de rua licenciados pela prefeitura da Capital. Os bairros Cidade Baixa, Floresta, Navegantes, Rio Branco, Bom Fim e Moinhos de Vento terão eventos gratuitos.

Os locais receberão decoração alusiva e preparam diferentes promoções para atrair o público. “É um evento que Porto Alegre deverá abraçar e, nos próximos anos, ter a mesma dimensão que uma Oktoberfest tem para Blumenau. O núcleo cervejeiro da cidade é pujante, empreendedor e certamente irá transformar esta data numa atração nacional”, destacou o coordenador do Escritório de Eventos da prefeitura, Antonio Gornatti.

Confira abaixo o local e o horário de alguns eventos neste sábado em Porto Alegre:

Saint Patrick’s Mercado Brasco

Local: Rua Florêncio Ygartua, 151 – Bairro Moinhos de Vento

Horário: 8h às 22h

Saint Patrick’s Day – Tô Na Rua

Local: Estacionamento Shopping Total – Bairro Floresta

Horário: 10h às 22h

Saint Patrick’s Opinião

Local: Praça Dr. Maurício Cardoso – Bairro Moinhos de Vento

Horário: 10h às 21h45min

Saint Patrick Miguel Tostes

Local: Rua Miguel Tostes (entre a Av. Protásio Alves e a Rua Cabral) – Bairro Rio Branco

Horário: 11h às 20h

Bloco Fusca Azul – Saint Patrick

Local: Entre a rua Taquara e rua Jaraguá – Bairro Bela Vista

Horário: a partir das 15h

Saint Patrick Cervejaria Delta

Local: Rua 18 de Novembro – Bairro Navegantes

Horário: 10h às 24h

Saint Patrick’s Day – Rua Bom Retiro Do Sul

Local: Rua Bom Retiro, 05 – Bairro São Sebastião

Horário: 14h às 21h

Saint Patrick’s da Joaquim

Local: Rua Joaquim Nabuco, 46 – Bairro Cidade Baixa

Horário: 16h às 22h

Saint Patrick’s da Bento Figueiredo

Local: Rua Bento Figueiredo – Bairro Rio Branco

Horário: 12h à 1h da manhã

Canoas

A data também será celebrada em Canoas e em outros municípios da Região Metropolitana. O Canoas Shopping traz nomes consagrados do pop rock gaúcho para embalar a terceira edição do Festival de Cerveja Artesanal, com a temática especial de Saint Patrick’s Day, que acontece no sábado e no domingo, das 12h às 22h, no estacionamento coberto.

No sábado, os shows começam às 16h com a banda de samba rock Eu, Tu, Eles; seguida pela banda de rock independente Trápala, que sobe ao palco às 18h. Charles Master encerra as apresentações do dia a partir das 20h, trazendo sucessos do TNT e da sua carreira solo.

No domingo, os espetáculos começam mais cedo, às 14h30min, com a apresentação do músico de reagge, surf music e rap Topa. Às 16h, é a vez da banda de indie rock Alpargatos e, às 18h, a Soul Brazz apresenta releituras vintage de grandes sucessos da música popular. O encerramento dos shows acontece às 20h com a banda Cartolas trazendo o melhor dos seus quatro discos.

O evento reunirá uma grande variedade de cervejas artesanais, vendidas diretamente pelos produtores das cervejarias Irmãos Ferraro, Clandestina, Edelbrau, Oito, Maniba, Javali Beer, Fat Bull, Old Captain, Alcebier e Diefen.

