Comemorações dos 181 anos da Brigada Militar

A Brigada Militar começou, na terça-feira (13), as comemorações dos 181 anos da corporação com solenidade em homenagem ao Dia do Inativo. Até o dia 27 deste mês, serão promovidas diversas atividades que vão reunir oficiais e praças da ativa e da reserva, como Festival Hípico Noturno, Seminário Internacional de Polícia Comunitária, Concerto da Banda da BM na Casa da Ospa e eventos esportivos.

