Comentário de Evaristo Costa sobre palhaços bomba na internet

A “onda” de palhaços sinistros que está se alastrando pelo mundo, inclusive no Brasil, chamou a atenção do apresentador do Jornal Hoje Evaristo Costa. Durante o programa desta quinta (13), o jornalista falou sobre a “modinha”, considerada perigosa por alguns especialistas: “Não passa absolutamente nada. É falta do que fazer“, atacou o âncora.

A ameaça de pessoas fantasiadas como palhaços começou nos Estados Unidos mas, desde então, casos no Reino Unido, no Canadá e até no Brasil já chamaram a atenção da imprensa internacional. O comentário de Evaristo chamou a atenção dos espectadores da Rede Globo — clique aqui para assistir ao momento e confira a repercussão:

