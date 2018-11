Comentário de Silvio Santos sobre o vestido de Claudia Leitte acirra uma guerra cultural

Ao vivo, Silvio Santos, 87 anos, dono e apresentador do SBT, faz um comentário sobre as vestes da cantora Claudia Leitte. No auditório, risos contidos. A mulher reage, entre envergonhada e revoltada.

No ambiente virtual, a discussão escala – atrizes da Globo tomam as dores da artista e acusam o apresentador de assédio sexual. Outros perfis desqualificam a reação como uma brincadeira e resgatam episódios para denunciar uma suposta hipocrisia da cantora.

Esse é mais um capítulo da guerra cultural que marca a oposição entre a defesa de direitos individuais e a ascensão do conservadorismo, um reflexo da polarização política do país na corrida eleitoral.

A ocasião era a exibição do Teleton no último final de semana, evento filantrópico promovido pelo SBT em benefício da Associação de Assistência à Criança Deficiente, programa que teve inclusive a participação do presidente eleito Jair Bolsonaro.

A roupa em questão? Um vestido rosa-choque de manga longa.

“Você quer um abraço?”, pergunta Leitte, abrindo os braços para o apresentador.

Ele rejeita o convite.

“Não, esse negócio de ficar dando abraço me excita, e eu não posso ficar excitado.”

“No sentido feliz da palavra, né? De alegria, euforia?, disse a cantora.

“É excitação, mesmo. Não sabia que você se apresentava com essa roupa. Da maneira como você está se apresentando, dá vontade de sair da poltrona, tomar um chope e procurar um conforto.”

A câmera foca a plateia, onde Íris Abravanel, mulher do apresentador, e Patrícia, a quarta de suas seis filhas, olham para o chão do estúdio.

Poderia ser só mais um de um sem-número de episódios em que o apresentador constrangeu convidados – além de mulheres, também negros, gordos, pobres, gays.

“Não existe justificativa. O Silvio é um grande comunicador. Ele tem toda a inteligência de se adequar ao mundo contemporâneo”, defende Manoela Miklos, uma das coordenadoras do blog da Folha #AgoraÉQueSãoElas.

Em sua opinião, a idade do empresário não é uma desculpa. “Sempre costumamos poupar o agressor. Dizemos que é muito novo, que é velho, que não tinha intenção. Esse caso é uma oportunidade para o próprio Silvio mudar de atitude.”

De um lado, celebridades identificadas com os avanços liberais acusaram o apresentador de misoginia e apologia do estupro – o Brasil teve 60.018 deles notificados em 2017, o equivalente a 164 por dia, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

“É lastimável. Eu nem conheço a Claudia Leitte, mas acho que existe uma diferença clara entre elogio e assédio”, afirma Paula Lavigne.

A empresária é articuladora do #342Artes, movimento de defesa da liberdade de expressão encabeçado também por Caetano Veloso.

Uma publicação do grupo com a inscrição “mexeu com uma, mexeu com todas” viralizou em perfis de redes sociais.

“A vergonha, o medo da retaliação e a exposição nos paralisam. E o fato disso estar na TV desencadeia um efeito devastador para outras milhões de mulheres que sofrem violência. Veja bem, Silvio, roupa não é convite”, diz o texto.

Nomes ligados à televisão e à música se uniram ao manifesto – caso da cantora Daniela Mercury e das atrizes Bruna Marquezine e Taís Araújo.

Via assessoria, Leitte afirmou que não vai falar sobre o caso. Em redes sociais, disse que “quando passamos por episódios assim, vemos o que acontece com muitas, todos os dias. Isso é desenfreado, cruel e nos dá medo”.

Segundo o SBT, Silvio também não irá se pronunciar.

Para Lavigne, a postura dele não é calculada, mas fruto de um sentimento de liberação.

“Está todo mundo se sentindo mais à vontade para ofender e dizer absurdos. Após uma campanha em que 80% dos eleitores do presidente eleito acreditam que o PT distribuiria mamadeiras em formato de ‘piroca’, o sujeito pensa: ‘o Bolsonaro fala aquelas loucuras, por que não posso?’.”

No Twitter, o humorista e apresentador do SBT Danilo Gentili defendeu o seu patrão. “Creio que homens e mulheres são iguais. Sempre que vou ao Silvio ele me zoa. Se eu tenho segurança de entender uma zuera [sic], por que uma mulher não teria?”

Também na internet, muitos chamaram as críticas a Silvio de “mimimi”. Circula um vídeo em que Leitte, jurada do reality The Voice, da Globo, tenta convencer um candidato a integrar seu time dizendo “vem cá sentar no meu colo”.

“Ela pode assediar homem casado. Agora, porque o Silvio apoia Bolsonaro, veio inventar essa”, diz um comentário.

Para a advogada Simone Kamenetz, a comparação não muda o fato de que as declarações de Silvio são juridicamente “passíveis de demanda por danos morais”.

“A maneira como ele se referiu a ela foi lamentável; é uma atitude que viola a dignidade e a honra da pessoa”, afirma.

