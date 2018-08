Comer pouco sal é tão prejudicial quanto o exagero

Uma nova pesquisa aponta que consumir níveis muito baixos de sal, abaixo de 5 gramas ao dia, pode ser tão prejudicial à saúde quanto seu exagero, pois aumenta os riscos de doenças cardiovasculares.

O corpo humano precisa de sódio, mas a quantidade necessária é baixa – principalmente fora de lugares de clima muito quente, onde transpirar significa perder sal com facilidade –, e o efeito de níveis baixos no organismo não é tão claro.

“Enquanto a pouca ingestão de sódio reduz a pressão arterial, em níveis muito baixos pode ter outros efeitos, incluindo elevações adversas de hormônios associados ao aumento no risco de morte e doenças cardiovasculares”, disse Andrew Mente, professor da McMaster University, no Canadá. “Nossos corpos precisam de nutrientes essenciais, como o sódio, mas a questão é o quanto.”

Dietas muito salgadas são relacionadas com pressão arterial mais alta e maior número de acidentes vasculares cerebrais. E isso é visto com mais frequência em comunidades que consomem acima de 12,5g de sal por dia, como na China, onde o molho de soja é usado excessivamente.

De acordo com o jornal The Independent, nenhum país já conseguiu reduzir a ingestão média de sal para adultos (abaixo do limite de 5 gramas por dia), recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o novo estudo, 80% dos chineses violam o limite de ingestão de sal, enquanto 84% de outras nações ficam no limite “moderado”. Além disso, problemas cardiovasculares diminuíram onde as pessoas estavam comendo mais potássio, que é abundante em frutas, nozes e vegetais.

Para alguns especialistas, no entando, esta nova pesquisa deve ser criticada. “O que é controverso neste artigo é a sugestão de que pode ser prejudicial e, portanto, não vale a pena diminuir a ingestão tão baixa quanto a recomendada pelas diretrizes da OMS”, afirmou Tom Sanders, professor do King’s College, no Reino Unido.

“O aumento do risco de doenças cardíacas observado naqueles com menor consumo de sódio não deve ser por causa de uma relação causal, pois não existem mecanismos conhecidos que possam explicar esta observação.”

Já Graham Macgregor professor de medicina cardiovascular na Queen Mary University, foi mais direto. “As evidências mostram que a redução da ingestão de sal leva a uma queda nos eventos de doenças cardiovasculares, a causa mais comum de morte e incapacidade em todo o mundo”, comentou.

