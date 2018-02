Comercial Martini promove curso para confecção de ovos de Páscoa

Quem acompanha os preços percebe que, ano após ano, os ovos de Páscoa industrializados estão custando cada vez mais caros. Pensando na economia e em uma forma original de presentear, a Comercial Martini, loja localizada no Mercado Público, promove um curso prático com receitas e técnicas de derretimento e temperagem de chocolate, no próximo sábado (3). Serão produzidos ovos de Páscoa, coloridos e de colher, uma tendência que tem conquistado espaço nas prateleiras gaúchas.

O curso será ministrado pela chocolatier Adriana Kauer, que destaca a importância da aula. “É uma maneira das pessoas conseguirem uma renda extra nesta época do ano, assim como aprenderem técnicas que poderão usar pra sempre. O curso vai proporcionar que todos, literalmente, coloquem a mão na massa e ainda podem levar para casa os produtos que produzirem”.

A atividade será realizada das 13h30min às 17h30min, no Espaço Gourmet Blue Ville – Porto Alegre (Avenida Cristóvão Colombo, 3309). Outras informações pelo telefone (51) 3019-0969 ou pelo link: https://comercialmartini.com.br/produto/curso-de-doces-finos-com-chocolate/

