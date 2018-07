Comercial Zaffari fecha parceria para ofertar Carne Angus Certificada

A Comercial Zaffari dá início, neste mês de julho, a uma nova parceria para reformular o conceito de seus açougues em 10 lojas no Rio Grande do Sul. Por meio de acordo com o Programa Carne Angus Certificada e com o Frigorífico Zimmer, a Comercial Zaffari irá oferecer a seus consumidores a carne Angus Zimmer, referência em suculência, maciez e sabor. “Esse é mais um passo de qualidade nas lojas da Comercial Zaffari, onde o propósito é transformar os açougues em boutiques de carne”, afirma o diretor comercial da Comercial Zaffari, Roberto de Andrade.

A carne Angus Certificada vai fortalecer o conceito de açougue gourmet, e a empresa vai se diferenciar com essa tendência que já cresce no país. “Queremos oferecer, no varejo, um produto de qualidade superior, que remeta ao conceito gourmet, mas que possa ser consumido todos os dias. O cliente passará a procurar a carne Angus de uma forma natural ao passar do tempo”, destaca o diretor.

O cliente da Comercial Zaffari encontrará diversos cortes de carne Angus Certificada, incluindo peças como short ribs, shoulder steak, além dos tradicionais cortes da linha de churrasco, todos oferecidos frescos e porcionados conforme a demanda do cliente nos balcões de açougue gourmet das lojas.

Tendência de consumo, estes cortes permitem um sabor diferenciado no cotidiano e novas potencialidades de sabor para uso em parrilla, que somam-se aos já tradicionais cortes de churrasco consolidados no país. “O Brasil está descobrindo novos tipos de cortes que só são viáveis quando produzidos com animais de alta qualidade como os certificados no Programa Carne Angus”, pontuou o gerente do Programa Carne Angus, Fábio Medeiros.

Segundo o diretor do Frigorífico Zimmer, André Zimmer, a parceria com a Comercial Zaffari leva à região de Passo Fundo (RS) uma qualidade de carne difícil de ser encontrada no varejo local até então. “Estamos ofertando produtos premium em uma área ainda pouco trabalhada. As pessoas conheciam a marca, mas não tinha muito acesso a ela”, reforçou. O executivo informa que a aceitação do produto nas primeiras lojas onde está sendo exposto tem sido excelente, com crescimento expressivo de vendas já nos primeiros dias.

A nova parceria firmada pela Associação Brasileira de Angus com a Comercial Zaffari e o Frigorífico Zimmer reforça aspectos econômicos e sociais e fortalece a relação de credibilidade do produto. Segundo Medeiros, a cada semestre novos frigoríficos e estabelecimentos comerciais unem-se ao programa sempre em busca de qualidade, confiança e de agregação de valor. “Isso nos mostra um claro caminho no mercado de carnes no Brasil. A Carne Angus mudou a forma como as famílias consomem cortes para churrasco e, mais recentemente, vem qualificando a produção culinária do dia a dia”, salientou.

