Comerciantes voltam a sofrer extorsão após operação da polícia no Centro de Porto Alegre

Após operações da Polícia Civil para coibir as extorsões a comerciantes legais e ilegais no Centro de Porto Alegre na última semana, criminosos da facção Bala na Cara voltaram a ameaçar os trabalhadores do local.

A Operação Toll foi deflagrada na última sexta-feira (6), com uma segunda fase na segunda-feira (9). Até está quinta-feira (12), a polícia registrou pelo menos nove boletins de ocorrência de novas extorsões. A facção passou a pedir R$ 500,00 para que o grupo consiga se recuperar após as prisões efetuadas na operação. Ameaças de agressões e incêndios foram feitas caso o valor não fosse pago.

A Polícia Civil, no entanto, não acredita que isso vá se concretizar, pois é um ato de “desespero” do grupo criminoso para tentar se restabelecer após ter ficado fragilizado. Além disso, a polícia orienta que os comerciantes continuam a informar a polícia sobre qualquer nova extorsão para que a segurança do local seja mantida.

