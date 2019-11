A Associação dos Comerciários do Vale do Paranhana realiza neste domingo uma festa da categoria. Com entrada franca, o evento começa às 11h na sede da Associação dos Motoristas de Taquara. Haverá “food trucks” de comidas e bebidas, apresentações culturais e brinquedos para a gurizada, além do sorteio de pelo menos 40 prêmios. Informações pelo WhatsApp (51) 99192-5897.