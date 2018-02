A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul prorrogou até 30 de junho de 2019 o prazo para estabelecimentos como mercados e açougues se adequarem às novas normas de armazenamento e comércio de fatiados e derivados de proteína animal. De acordo com a Portaria 99/2018, as instituições precisam se regularizar frente às alterações do Decreto 53.304/2016.

