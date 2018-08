O setor de comércio eletrônico no Brasil registrou aumento de 12,1% no faturamento no primeiro semestre ante um ano antes, apesar da greve dos caminhoneiros no fim de maio ter prejudicado os negócios, informou a empresa de pesquisa de mercado Ebit. O faturamento total foi de 23,6 bilhões de reais, ante 21 bilhões de reais no primeiro semestre do ano anterior.

Deixe seu comentário: