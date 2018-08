As equipes de Fiscalização de Atividades Ambulantes da Diretoria de Promoção Econômica, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com apoio da Guarda Municipal, realizaram no domingo uma ação conjunta de fiscalização do comércio ilegal de alimentos na Orla Moacyr Scliar. Na operação foram apreendidos alimentos e bebidas sem procedência.

