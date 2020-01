Esporte “Se cair na minha mão vocês vão ver quem ele é”, afirma Renato sobre Thiago Neves; Diego Souza negocia retorno

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Foto: Bruno Haddad | Cruzeiro

Depois da derrota do Caxias, na estreia do Campeonato Gaúcho, o Grêmio deve acelerar a busca por mais três reforços para temporada. Thiago Neves, meia ex-Cruzeiro e Diego Souza, ex-Botafogo são os mais próximos; um terceiro nome ainda é mantido em sigilo, mas Giuliano, Rafael Carioca e Sanchez foram descartados pela direção.

O Grêmio deve oficializar nas próximas horas a contratação de Thiago Neves. Pedido do técnico Renato e livre no mercado, o jogador deve acertar um vínculo de 1 ano, com gatilhos de produtividade.

Sobre Diego Souza, Renato destacou as qualidades do jogador que passou pelo Grêmio em 2007 e não descartou a chegada do jogador, que se desvinculou do Botafogo e não tem mais contrato com o São Paulo. Nos microfones, o presidente Romildo Bolzan Jr, contudo, tratou o negócio como difícil.

O Grêmio ainda busca mais um jogador pra completar o elenco para primeira fase da Libertadores.

