A comissão responsável pela licitação da empresa responsável pelo serviço de loterias instantâneas da Caixa Econômica Federal, Lotex, anunciou o adiamento da data do leilão, de 14 de junho para 4 de julho. Com isso, os pedidos de esclarecimentos podem ser feitos até 6 de junho, informou o BNDES, responsável por formatar a licitação do negócio.

Deixe seu comentário: