Mundo Comissão aprova impeachment de Donald Trump

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Na etapa seguinte, porém, a destituição de Trump é considerada improvável. Foto: Tia Dufour/The White House Na etapa seguinte, porém, a destituição de Trump é considerada improvável. (Foto: Tia Dufour/The White House) Foto: Tia Dufour/The White House

Após horas de intenso debate, a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados dos EUA aprovou nesta quinta-feira (12) as duas acusações redigidas contra o presidente Donald Trump. A primeira, acusa formalmente Trump de abuso de poder. A outra, de obstrução de Justiça. Os dois artigos de impeachment devem ser levados à votação em plenário na semana que vem.

Os democratas acusam Trump de ter pressionado o governo da Ucrânia, usando a ajuda militar americana, para obter uma investigação sobre o democrata Joe Biden, seu principal rival na eleição de 2020. Em um segundo momento, o presidente teria tentado esconder as irregularidades e impedir as investigações.

Como os democratas controlam a Câmara dos Deputados, o impeachment de Trump deve ser aprovado e ser enviado para a análise do Senado. Na etapa seguinte, porém, a destituição do presidente é considerada improvável.

Os republicanos têm maioria na Casa e seriam necessários dois terços de um total de 100 senadores para derrubar Trump – na prática, significa que pelo menos 20 senadores republicanos teriam de abandonar o presidente.

Na votação de hoje, os democratas ignoraram as três emendas propostas por deputados republicanos. A primeira, protocolada por Jim Jordan, tentava derrubar a acusação de abuso de poder.

A segunda, do deputado Matt Gaetz, pedia a inclusão nas acusações dos termos “Hunter Biden” (filho de Joe Biden) e “Burisma” (empresa ucraniana para qual ele trabalhava). A última, apresentada por Andy Biggs, dizia que a retenção de ajuda militar à Ucrânia era legítima. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário