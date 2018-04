Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do RS lança o livro Memória, Verdade e Justiça. Será no dia 9

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do RS lança na próxima segunda-feira (09), às 10h, na Sala de Convergência Adão Pretto, no térreo da AL, o livro Memória, Verdade e Justiça, resultado do Relatório Final da Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça, que tem como presidente e relator o deputado Pedro Ruas.

A escolha da data para o lançamento foi em função de que o dia 09 de abril de 1964 marca a edição do Ato Institucional nº 1, documento que desestruturou a democracia, cassando, demitindo e perseguindo inimigos políticos.

A publicação da Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça apresenta 13 depoimentos, 11 dos quais de pessoas perseguidas, cassadas, presas, torturadas, além de documentos sobre os delitos praticados no período da ditadura militar no RS e no Brasil. Entre as recomendações estão algumas no sentido de dotar o Estado para que a segurança pública tenha foco nos Direitos Humanos.

Deixe seu comentário: