Comissão geral debaterá ações para a Amazônia, diz presidente da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, mostrou otimismo ao falar sobre as queimadas na Amazônia. Nesta quinta-feira (22), em São Paulo, ele disse que o Brasil precisa mostrar que está preparado para resolver o problema. “Mina a imagem do nosso país. Precisamos mostrar que nós vamos enfrentar esse desafio.”

Ele também informou que tem se reunido com representantes do setor de agronegócio e com a bancada ruralista para tentar achar uma solução para o problema na Amazônia “O mais importante é preservar nossa floresta, nosso meio ambiente e punir aqueles que insistem em degradar a nossa floresta. Temos que dar uma solução para que o Brasil não sofra sanções, inclusive na própria comercialização dos nossos produtos do agronegócio”, afirmou.

Medidas

Entre as medidas para combater o desmatamento, disse ele, estão a ampliação do trabalho de fiscalização e a criação de uma força-tarefa que inclui órgãos como o Ibama, a polícia ambiental e outros órgãos para “identificar essas pessoas que estão fazendo essas queimadas, de forma ilegal”. Segundo ele, essas pessoas já estão sendo notificadas. “E elas vão ser punidas. E inclusive, em algumas dessas notificações, com prisão prevista”, falou.

