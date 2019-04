Comissão técnica da Seleção observa jogos pré-convocação para Copa América

Falta pouco mais de um mês para a Seleção Brasileira ser convocada para a Copa América e o período de observações por parte da comissão técnica da equipe começa a entrar na reta final. Até a próxima quarta-feira (10), Tite e seus auxiliares estarão presentes em dez jogos para coletar o máximo de informações sobre os atletas, estejam eles disputando competições no Brasil ou mundo afora.

Serão quatro partidas observadas ‘in loco’ na Europa, com jogos da Liga dos Campeões e Premier League. Os outros seis compromissos, todos no Brasil, englobam Libertadores da América e duelos decisivos dos estaduais. O técnico Tite, ao lado do auxiliar Cléber Xavier, marcará presença no confronto entre Grêmio e Rosário Central, na quarta-feira que vem (10).

Confira abaixo onde e quem realizará as observações:

3/4

– Flamengo x Peñarol – Libertadores da América (Cléber Xavier e Thomaz Araújo)

6/4

– Flamengo x Fluminense – Campeonato Carioca (Matheus Bachi)

– Juventus x Milan – Campeonato Italiano (Sylvinho)

7/4

– Palmeiras x São Paulo – Campeonato Paulista (Cléber Xavier)

8/4

– Corinthians x Santos – Campeonato Paulista (Cléber Xavier)

– Chelsea x West Ham United – Premier League (Fernando Lázaro e Thomaz Araújo)

9/4

– Liverpool x Porto – Liga dos Campeões (Fernando Lázaro e Thomaz Araújo)

10/4

– Grêmio x Rosario Central – Libertadores da América (Tite e Cléber Xavier)

– Palmeiras x Junior Barranquila – Libertadores da América (Matheus Bachi)

– Ajax x Juventus – Liga dos Campeões (Fernando Lázaro e Thomaz Araújo)

