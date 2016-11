Comissária sobrevivente posta foto com equipe de voo da Chapecoense

A comissária boliviana Ximena Suárez Otterburg publicou uma foto no Facebook, nesta quarta-feira (30), em que aparece ao lado de colegas da Lamia, em um dos voos que fez junto com parte da equipe que levava a Chapecoense para a Colômbia no acidente aéreo da madrugada desta terça.

Ao lado dela estão o piloto Miguel Quiroga, o assistente de voo Romel Vacaflores e a outra comissária, Sisy Arias. Além dos citados, também estavam na equipe no dia as vítimas Ovar Goyti, Alex Quispe, Gustavo Encina e Ángel Lugo.

Amigos, familiares e internautas publicaram mensagens de consolo e disseram que ela teve muita sorte de sobreviver à tragédia. Ao todo, 71 pessoas morreram. Sobreviveram, além da comissária, os jogadores Alan Ruschle, Follmann e Neto, o jornalista brasileiro Rafael Henzel e o boliviano Erwin Tumiri.

O governador de Antioquia, Luis Pérez, afirmou à imprensa internacional que teve uma breve conversa com Ximena no hospital. “O pouco que ela falou foi que as luzes começaram a se apagar repentinamente e que 40 ou 50 segundos depois sentiu a pancada. Ela se lembra até aí”, disse ele.

A lista de passageiros contava com 81 pessoas, mas quatro não embarcaram. Das 77 pessoas que estavam no voo que partiu de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia, apenas sete foram resgatadas com vida, mas o goleiro Danilo, um dos ídolos do time, não resistiu. (AD)

Comentários