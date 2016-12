Comissário boliviano do avião da LaMia é o primeiro sobrevivente a receber alta

O comissário boliviano Erwin Tumiri, um dos sobreviventes do acidente da LaMia, recebeu alta nesta sexta-feira (2) do hospital. O estado de saúde dos quatro brasileiros que estão internados apresenta melhoras.

O lateral Alan Ruschel foi transferido de ambulância da Clínica Somer no meio da tarde. Ele saiu em meio a um tumulto de jornalistas, acompanhado pela noiva, Marina, e pelo médico da CBF, Fernando Solera. Alan passou por uma cirurgia na coluna, mas vem apresentando melhoras.

“Ele está mais equilibrado. Vai começar a se pensar na retirada de sedação e do tubo. Nós o examinamos. Apresenta movimentação nos membros inferiores. Não dá pra gente quantificar, mas ele realmente tem, obedecendo ordens”, disse o neurocirurgião Jorge Pagura.

Ele foi levado para o Hospital San Vincent, para onde também foi transferido, durante a madrugada, o jornalista Rafael Haenzell. Ele tem costelas quebradas e ainda apresenta dificuldades respiratórias, mas evoluindo.

É o mesmo hospital onde está Jackson Follman. Na quinta-feira (1º), o goleiro passou por uma cirurgia na perna esquerda e foi descartada a amputação. O boletim médico também foi otimista em relação às lesões da perna amputada abaixo do joelho. Elas melhoram a cada dia.

Os médicos da CBF também querem transferir o zagueiro Neto do Hospital San Juan de Dios ainda nesta sexta-feira (2). Como a remoção é longa, vai depender da estabilidade do paciente.

“Nós vamos para uma estrutura de maior qualidade, um pouco maior. E por uma questão de logística. Precisamos ter todos próximos”, explicou o médico Fernando Solera, da CBF.

Numa rede social, na manhã desta sexta, o pai do zagueiro Neto escreveu: “Bom dia, amigos. As notícias, cada vez mais, nos dão esperança e alimentam nossa fé. Pedimos que continuem as orações, inclusive para os outros sobreviventes e aos familiares dos que se foram. Meu filho está cada vez melhor. Acaba de fazer cirurgia na perna e médicos afirmam que voltará ao futebol”.

Em entrevista ao Globoesporte.com, o policial que participou das operações de resgate diz que não sabe descrever a emoção que sentiu ao localizar o zagueiro.

“Com certeza, me encantaria ver o Neto mais uma vez. Diria a ele que é um guerreiro de Deus. Um guerreiro que lutou pela vida por mais de dez horas”, disse.

A polícia de Antioquia, na Colômbia, divulgou nesta sexta um vídeo que mostra o resgate do técnico de avião Erwin Tumiri, um dos dois tripulantes bolivianos que sobreviveram ao acidente.

Erwin Tumiri já aparece coberto com uma capa da Polícia Nacional da Colômbia. O policial pergunta se dói o estômago. O sobrevivente diz que não, só os braços e a coluna.

Erwin pergunta por Alex – ele se refere Alex Quispe, um dos tripulantes mortos. Erwin também grita o nome de Angel, Angel Lugo, engenheiro venezuelano que também morreu. Então, o policial pede que o técnico de avião se acalme. Chorando, Erwin lamenta: “Minha tripulação!”.

O policial tenta acalmar o boliviano: “Não se preocupe, porque estamos aqui para te ajudar, e a seus amigos também”.

Depois de tanto sofrimento, a melhor notícia do dia: o comissário boliviano foi o primeiro sobrevivente a receber alta. Ela estava no sexto andar da Clínica Somer, ao lado da outra comissária, Ximena Suárez. Erwin saiu no fim da tarde, numa cadeira de rodas, mas só por exigência do hospital. Ele está andando normalmente. Apenas um protetor de pescoço revelava que ele havia passado por algum problema. No mais, nenhuma cicatriz aparente, em um dos momentos mais gratificantes dessa cobertura.

Ximena Suárez também recebeu boas notícias. Segundo os médicos, ela deve ter alta no sábado. Na madrugada desta sexta ela fez um desabafo, também numa rede social. Disse que não consegue explicar a dor que sente. E escreveu aos companheiros de tripulação: “Voem alto, que quando chegar o meu momento, eu os alcançarei”.

