Comissário morre em acidente com carro que levava Chefe de Polícia

O automóvel no qual estavam policiais civis envolveu-se em uma colisão frontal com um ônibus da empresa Noiva do Mar, por volta das 16h, desta quarta-feira (30), na ERS-734 (avenida Itália), em Rio Grande, no Sul do Estado.

Informações preliminares apontam que o comissário de polícia Rogério De Carli morreu no local. O Chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, Emerson Wendt, foi encaminhado a um hospital. Um terceiro agente também ficou ferido.

Wendt estava a caminho de Rio Grande para receber uma homenagem da Marinha.

Comentários