O Comitê de Planejamento Energético do Estado do Rio Grande do Sul se reúne, nesta terça-feira, às 13h30min, no auditório da Secretaria de Minas e Energia. Na oportunidade, ocorrerá a eleição para escolha do novo presidente do comitê, bem como dos coordenadores dos subcomitês. Em pauta, também estará a avaliação do sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado.

