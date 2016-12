Comitê Olímpico Internacional reconhece o Muaythai como esporte olímpico

Em reunião da Comissão Executiva do COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL – COI, realizada em Lausanne, Suíça a IFMA -Federação Internacional de Muaythai Amateur recebeu o reconhecimento provisório do COI por um período de três anos. A IFMA agora receberá apoio financeiro do COI e poderá candidatar-se a programas de desenvolvimento, bem como todas as suas filiadas. O pleno reconhecimento tem de ser concedido pela Sessão do COI.

A Confederação Brasileira de Muaythai Tradicional – CBMTT, bem como todas as federações nacionais comemoram esta decisão que reforça a importância da arte marcial mais praticada em todo o mundo. O Brasil tem uma história recente no Muaythai e sua organização vem se desenvolvendo com maior efetividade após a criação da CBMTT, em 2006, hoje presidida pela única mulher a capitanear uma confederação de luta no Brasil, Ingrid Jost.

