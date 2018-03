Comitiva gaúcha viaja à Holanda para atrair investidores em energias renováveis e biogás

A missão gaúcha à Holanda, que começa nesta segunda-feira (12), vai apresentar o potencial do Rio Grande do Sul na geração de energia de fontes renováveis e biogás. O objetivo é atrair investimentos para o Estado através da implantação de parques eólicos, geração fotovoltaica, aproveitamento da biomassa e produção de biogás.

A aproximação entre empresas gaúchas com potenciais parceiros no mercado holandês será feita com visitas técnicas, reuniões e apresentações de projetos holandeses do segmento. Representantes de empresas, entidades e municípios participam da comitiva, organizada pela Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul) por meio do Centro Internacional de Negócios e do Programa InvestRS, do governo do Estado.

A viagem é uma parceria das secretarias de Minas e Energia, do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Netherlands Business Support Office, Enterprise Europe Network e embaixada do Brasil em Haia.

Integram a delegação gaúcha, liderada pelo presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, os secretários Susana Kakuta (Minas e Energia), Ana Pellini (Ambiente) e Evandro Fontana (adjunto do Desenvolvimento Econômico). Os cinco dias de agenda terão visitas técnicas e apresentações do governo da Holanda, de agências locais, cooperativas e fundações.

Na terça-feira (13), ocorre o Brazil Network Day, uma iniciativa da embaixada do Brasil em Haia que reúne palestrantes holandeses e brasileiros, a fim de promover discussões e estimular o desenvolvimento de networking.

Deixe seu comentário: