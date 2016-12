Community meeting serÃ¡ lanÃ§ado no Feevale Techpark nesta terÃ§a-feira (06)

Com o propósito de aproximar os diversos atores que compõem seu ecossistema de inovação, a Universidade Feevale e o Feevale Techpark lançarão, no dia 6, o programa Community Meeting. Pela manhã, a partir das 9h30, o encontro acontece na unidade de Campo Bom do parque tecnológico da Universidade (Avenida Edgar Hoffmeister, 600 – Zona Industrial Norte), onde também acontecerá a entrega dos certificados de graduação das empresas Fibra e Ambientalize, e a assinatura do contrato de incubação das empresas Arquea, Lazy Parking, Mespper e Render. Já na parte da tarde, às 14h, acontece o lançamento do programa na unidade hamburguense do Feevale Techpark (Rua Vítor Hugo Kunz, 1743 – Hamburgo Velho). Nas duas ocasiões, será apresentado o cronograma de encontros para 2017.

O Community Meeting se propõe a realizar encontros bimestrais entre as empresas do parque e seus parceiros estratégicos, com o objetivo de fomentar seu. A proposta é conhecer as necessidades das empresas participantes do programa, em termos de capacitação, desenvolvimento e acesso a informações; promover o relacionamento entre elas; fomentar o desenvolvimento de projetos de inovação e colaborar para a realização de ações em conjunto. O programa é direcionado aos empreendimentos instalados no parque – pré-incubados, incubados, residentes e lotes -, além de parceiros de negócios e outros parceiros estratégicos.

Comentários