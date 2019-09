Entenda como Apple dribla concorrentes na App Store

Por meio da App Store, a loja virtual para dispositivos Apple, o usuário pode comprar ou baixar aplicativos para seu smartphone. A empresa, que é tanto desenvolvedora da interface da loja virtual como de alguns aplicativos próprios, é capaz de reorganizar e listar os aplicativos da maneira que prefere – o que lhe dá uma certa vantagem diante dos outros desenvolvedores.

Durante os últimos anos, a plataforma Sensor Tower, que analisa o desempenho de apps na loja da Apple, informou que aplicativos da empresa apareciam com mais frequência nas buscas – até em pesquisas que não eram relacionadas com o propósito do aplicativo em questão.

Enquanto a loja virtual da Apple se tornava altamente competitiva para os desenvolvedores, a empresa se beneficiava com o poder de alavancar seus próprios aplicativos. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, NYT, aplicativos da empresa de eletrônicos ocupam os primeiros lugares em ao menos 700 buscas. O fato da Apple dar preferência aos seus projetos, em si, não é algo negativo – exceto quando ela ocupa este espaço com produtos que não são relevantes para a busca que o usuário fez.

Um exemplo, apontado pelo NYT, são os resultados de pesquisas, realizadas em 2018, pelo termo “podcast“. Na época, o resultado do topo era um anúncio e no primeiro lugar estava um aplicativo da própria empresa, o Apple Podcasts. Mas o segundo lugar, que deveria ser ocupado por algum app de outro desenvolvedor relacionado com podcasts, era preenchido pelo aplicativo Bússola, também da Apple.

Assim como o terceiro aplicativo também era da Apple. E o quarto. E o quinto. E o sexto. Isso acontecia até chegar ao décimo quarto aplicativo, de modo que a App Store só apresentava produtos de outras companhias mais de 10 apps depois.

Algo similar aconteceu com o Spotify, aplicativo de streaming de música, durante os anos 2013 e 2018. No início de setembro de 2013, o aplicativo era o primeiro que aparecia quando os usuários pesquisavam a palavra “música”.

Apple adicionou os seus apps na App Store em junho de 2016 e, no mesmo mês, o Spotify passou da primeira posição para a quarta. Em fevereiro de 2018, o aplicativo já estava na oitava posição – apesar de ser um dos serviços de música mais utilizados globalmente – e 6 apps da própria Apple estavam na sua frente – mas dessa vez, todos eram pelo menos um pouco relacionados com o tema música.

Deixe seu comentário: