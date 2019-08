Como a cantora Madonna virou um ícone feminista quando o assunto é autonomia sobre o próprio corpo

Madonna completou 61 anos na última sexta-feira (16). E continua mais poderosa em seu Instagram do que muitas celebridades com um terço de sua idade. As influências da rainha do pop na moda e na música são bem documentadas, mas Madonna também é uma grande inspiração para muitas mulheres quando se trata de autoaceitação do corpo.

Ao longo dos anos, a rainha do pop sofreu ataques por, teoricamente, promover um modelo de corpo feminino difícil de alcançar para a maioria das mulheres. No entanto, a artista sempre deixou claro que tinha benefícios por trabalhar com as melhores equipes de treinadores e que os exercícios físicos sempre fizeram parte de sua carreira.

Madonna nunca se colocou como um modelo a ser seguido, e sim como uma inspiração para que as mulheres não cedessem às críticas e não reformulassem o seu corpo segundo os padrões impostos. Foi o que aconteceu, por exemplo, há dez anos, quando a cantora foi duramente atacada por seus braços musculosos, sem nunca se render à imagem que esperavam dela, e, sim, abraçando a sua força, aptidão e direito de ter o corpo do jeito que quisesse.

Madonna continua não dando a mínima para o que pensam sobre seu corpo — e se está “na moda” ou não. Ela e os seus tão criticados braços musculosos inspiram até hoje mulheres a não aceitar a negatividade que recebem. Como Laura Hoggins, personal trainer de 33 anos e conhecida pelos seus bíceps.

“Tenho orgulho do meu corpo e trabalho duro para manter a minha forma. Mas nem sempre sou considerada “feminina”. Eu cresci escutando Madonna. Eu vi o seu físico evoluir ao longo dos anos. Ela sempre foi muito aberta sobre a sua paixão pela atividade física. Força não tem idade ou limite. Espero que eu continue treinando quando chegar aos 61 anos.”

A personal acrescenta que Madonna sempre foi um modelo e uma influência positiva em sua vida.

“Ela sempre foi sincera e com muita convicção no que acredita. Madonna sofre diariamente com críticas sobre o seu corpo, mas se levanta desafiadora e orgulhosa.”

O físico da Madonna de dez anos atrás, curiosamente, não receberia críticas nos dias de hoje, uma vez que muitas mulheres buscam sair dos padrões esbeltos e migram para corpos mais musculosos. Isso só prova que o que é considerado atraente, na verdade, é determinado pelos padrões impostos pela sociedade em determinada época.

