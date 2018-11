Como a internet ajudou Andrea Bocelli a chegar ao topo das paradas

Andrea Bocelli é um velho conhecido dos brasileiros e um tenor de fama internacional. Embora sua carreira seja impressionante por si só, neste mês atingiu um novo patamar. Seu álbum “Si” vendeu 126 mil cópias nos Estados Unidos em apenas sete dias. O número é superior a qualquer outro lançamento do italiano de 60 anos na última década e muito se deve às redes sociais.

“Si” encabeça uma lista onde estão álbuns como a trilha sonora de “Nasce Uma Estrela”, de Lady Gaga e Bradley Cooper, “Tha Carter V”, de Lil Wayne, e “Scorpion”, de Drake. A presença de um título clássico de um tenor italiano no topo deste ranking com artistas pop e rappers é inusitada, para não dizer bizarra.

Mas não para Graham Parker, presidente da Universal Music Classics dos EUA. Para ele, o sucesso de Bocelli é uma prova de que as pessoas têm uma ideia errada do tipo de público da música clássica. “Eles acham que é gente que vai só em teatros com orquestras. Eles são parte da audiência, mas é um público muito mais variado e um pouco mais jovem do que acham”, disse ao site da revista “Rolling Stone” americana.

Com ajuda da tecnologia das redes sociais, marketing e a parceria de Bocelli com o produtor Bob Ezrin, “Si” levou o italiano de volta aos Estados Unidos como um produto valioso. “Se esta é a primeira vez de alguém comprando um disco clássico, eu fico empolgado”, afirmou Parker.

