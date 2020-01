Bem-Estar Como definir um padrão de beleza em um mundo de diversidades?

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

O padrão de beleza é um conjunto de características que definem uma pessoa. Na sociedade esse padrão define se a pessoa é bonita ou não, porém, é necessário a seguinte questão: quem define esse padrão de beleza? Por que essa definição é válida para considerar uma pessoa feia ou bonita?

“A tendência atual é ter um corpo extremamente esculpido, seco, sem curvas, levemente malhado, porém considerado ‘lindo e saudável’ segundo a maioria das pessoas. Essas mensagens estão sendo divulgadas em todos os lugares como o padrão de beleza ideal”, afirma a médica Luciane Feksa, PhD, Doutora em Bioquímica e Farmacêutica Esteta na Clínica de Estética e Sáude Lefohat.

Quando falamos sobre o assunto, fica a pergunta: O padrão de beleza é sempre igual? Ele existe e tem mudado ao longo dos tempos. O padrão de beleza muda e esta mudança se associa ao que é sucesso na televisão e nas redes sociais, acompanhando sempre as pessoas que estão em maior evidência.

O padrão de beleza sempre será definido pela sociedade, porém, devemos ter a consciência de que existem vários tipos de beleza e que cada pessoa é única, por isso, não é normal que todos queriam ser iguais.

Desta forma põe em evidência as intervenções estéticas. Hoje, as pessoas buscam a perfeição e igualdade dentro do padrão de beleza exigido pela sociedade. A insatisfação constante com seus traços proveniente da diversidade associada ao tipo de raça e características genéticas pode estar associada a insatisfação pessoal e ao alto índice de depressão, o chamado “mal do século”.

O objetivo das intervenções estéticas e cirurgias plásticas é trazer a pessoa uma solução em relação a uma insegurança em relação ao seu corpo, porém modificar toda sua aparência em decorrência de um padrão de beleza não está correto, e profissionais sérios não costumam tomar esse tipo de conduta.

Atualmente já existe muitos procedimentos que podem ajudar a chegar no padrão de beleza, são eles: toxina botulínica, harmonização facial, implantes de silicone, lipoaspiração, abdominoplastia, e outros não invasivos como: criolipólise, radiofrequência, eletreolifting, massagens drenantes e modeladoras. Enfim, os recursos são inúmeros e variados, mas o que vale é você se sentir bem consigo mesma e com seu corpo e ter a ideia que cada um tem sua beleza.

O importante é usar os recursos estéticos para sentir-se bem consigo mesma, com as roupas que usa, com o corte de cabelo escolhido. Entendermos que “estilo” é aquele que você se sente confortável.

O que se vê nas redes sociais são mulheres e homens em evidência que trabalham 100% com a imagem e que dependem disso para viver e muitas vezes usam recursos de aplicativos para se tornarem o padrão de beleza que a sociedade exige, mas não reflete em sua vida real.

Na vida real, no dia a dia ninguém anda maquiado, escovado, com roupas e sapatos caros e o nosso corpo tem mudanças continuas, afinal somos movidas a hormônios. O principal é se aceitar como você é, os julgamentos sempre irão existir, quem vai determinar se isso pode ou não afetar a sua vida é você mesma.

Aprenda a usar a estética a seu favor para sentir-se bem, mais bonita, jovem, confortável e melhorar auto estima, porém mantenha suas características e traços genéticos, afinal vivemos em um País com diversidades e grande miscigenação.

