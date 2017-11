Como é o planeta recém-descoberto com condições para abrigar vida

Coordenador do estudo que descreve a descoberta, Xavier Bonfils, do Instituto de Planetologia e Astrofísica de Grenoble, na França, disse à reportagem que o Ross 128, embora esteja “um pouco longe da Terra”, é um “ótimo alvo alternativo” (para a procura por vida extraterrestre).

O planeta foi descoberto com o uso do Buscador de Planeta de Alta Precisão Radial (Harps), instrumento que fica no Observatório La Silla, no Chile. O trabalho será publicado no jornal Astronomia e Astrofísica.

Com 1,35 vezes a massa do nosso planeta, Ross 128 é um pouco mais pesado que a Terra e orbita 20 vezes mais perto da sua estrela que a distância entre a Terra e o Sol. Mas como a estrela do planeta recém-descoberto é bem menor que o sol, ele recebe só um pouco mais de radiação que a Terra.

Assim, é esperado que tenha temperatura de superfície parecida com a da Terra.

Na busca por mundos habitados fora do nosso Sistema Solar, astrônomos normalmente procuram por planetas com pouca massa, rochosos e com temperaturas similares às da Terra.

Mas esses indicadores são difíceis de detectar. A maioria dos 3,5 mil exoplanetas – externos ao sistema solar – estão na categoria dos chamados “Júpiteres Quentes”- gigantes de gás orbitando muito perto de suas estrelas e que não possuem condições adequadas para a existência de vida.