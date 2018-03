Como escolher uma creche é tema de oficina da Unimed Porto Alegre

A Unimed Porto Alegre oferece no mês de março a oficina “Cuidando do seu bebê”, do Programa Saúde da Gestante e do Bebê, com o objetivo de auxiliar os pais em um dos momentos mais delicados da maternidade: a escolha da creche.

Depois de passar tanto tempo com a criança é comum que os pais se sintam confusos e inseguros diante de tantas opções de escolinhas. Por isso, a pedagoga do programa Viver Bem, Cinara Dussarratt adianta algumas dicas básicas para quem está em busca do melhor local para deixar o seu filho:

Visite a escola;

O primeiro contato com a direção da escola tem que despertar empatia, segurança e confiança;

Observe os ambientes da creche: De que forma as salas são organizadas? Os espaços são decorados e lúdicos? Possui lactário/cozinha? Oferece pátio externo? Oferece espaço para amamentação?;

Verifique a quantidade de crianças por berçário, quantos responsáveis ficam no local e quais são as atividades pedagógicas propostas;

Dê preferência a creches/escolinhas que sejam próximas da sua residência ou do seu trabalho. Esta conduta é benéfica para evitar o stress com trânsito;

É importante possuir redes de apoio (familiares, amigos) para situações específicas;

Para a pedagoga, nem sempre a creche mais cara é a mais adequada. O que vale nesse momento é a confiança que os pais têm na instituição. “A tranquilidade do bebê e dos pais é o mais importante e essencial para que todo o processo de adaptação ocorra bem, independente da escolha”, afirma.

As atividades das oficinas do Programa Viver Bem são gratuitas e exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 e pelo blog www.unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Programação completa:

Oficina Cuidando do seu bebê/ Como escolher uma creche?/ 15 de março/ Casa Bem-Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS) – 10h

Oficina Aleitamento Materno / Cuidado com as mamas, ordenha do leite e etc / 15 de março / Casa Bem-Estar (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS) /14h30min às 16h

Oficina Curso para Gestantes/ Aula teórica e prática/ 21 de março/ Escoop / 8h30min às 18h

Deixe seu comentário: