Como está a sua relação com a comida?

Nesta quinta-feira, 31 de agosto, é celebrado o Dia do Nutricionista. Muitas pessoas pensam que a função do nutricionista é principalmente prescrever dieta. Engana-se quem tem essa visão. Na verdade, a principal função do profissional da nutrição é melhorar a relação que as pessoas têm com a alimentação.

Você já se perguntou o motivo pelo qual come? Comemos quando queremos comemorar algo, comemos quando estamos tristes, comemos porque encontramos com um amigo, comemos porque estamos com fome, comemos porque simplesmente é gostoso comer! Já imaginou se cada vez que você comesse viesse um sentimento de culpa? Não seria nada agradável e, infelizmente, muitas pessoas sentem isso. Neste caso, entra o nutricionista para ajudar a entender o motivo pelo qual isto está ocorrendo e amenizar este sentimento.

Além dessa atuação, o nutricionista está presente em diversas áreas. Logo no início da vida, em bancos de leite, fazendo o controle de qualidade, estimulando o aleitamento materno e amparando as mães que apresentam dificuldade em amamentar.

O profissional está presente também em hospitais e institutos de longa permanência, ao avaliar o paciente de uma maneira global, verificando suas necessidades nutricionais e considerando-o como um todo. É preciso perceber o que o paciente gosta de comer, afinal ele está em uma situação desconfortável e a comida o conforta. Então por que não associar algo prazeroso ao paladar e que ainda é nutritivo ao corpo?

Nas escolas, o nutricionista acompanha o crescimento dos pequenos, no controle de qualidade e também ao despertar novas sensações nas crianças cada vez que inclui algo inusitado no cardápio. Dessa forma, auxilia na formação do gosto e na descoberta dos prazeres que a alimentação traz. Afinal, você já se deu conta de que comer é uma grande descoberta? Qual foi sua última refeição? Você se lembra da mistura de sabores, da textura, do odor, da sensação que isto te causou? Pura magia!

Já nos restaurantes a presença é obrigatória para supervisionar os processos. Além disso, também são os responsáveis por criar cardápios e proporcionar saborosas experiências que serão ofertadas para aqueles que buscam o prazer ao comer. E nas academias, avaliam corpos de diferentes formas, cada qual com sua beleza, sua estrutura e metabolismo, ajudando a alimentá-los com prazer, respeitando a genética e o limite de cada um. Os clubes também contam com esses especialistas em diversas modalidades: ginástica artística, basquete, futebol, melhorando o rendimento por meio da comida.

E as informações que você lê em publicações diversas? As realmente confiáveis e que aliam marketing e publicidade certamente contam com a base científica dos nutricionistas para o esclarecimento da população. As dietas da moda são exemplos de quando esses profissionais não estão presentes, pois o indivíduo chega a pensar que ele é o culpado por não ter força de vontade, mas essas dietas simplesmente são falhas e por isso não funcionam.

As empresas têm papel semelhante e importante na conscientização de uma alimentação equilibrada e por isso contam com esses profissionais em seus quadros de colaboradores. O nutricionista que atua no consultório atende o mais diversificado público e inicia seu trabalho com a “famosa” reeducação alimentar, sendo que o principal objetivo é melhorar a relação que cada um tem com o alimento. No check-up, atua na prevenção de doenças ao desmistificar crenças como: suco de laranja engorda, glúten e lácteos devem ser abolidos da alimentação, não pode comer carboidrato à noite, dentre outras. Nesses dois âmbitos, contribui para que a relação fique leve e prazerosa, discutindo que há diferentes formas de corpos e que esse é o seu.

O corpo é que permite que você realize todas as suas atividades, que te dá prazer, que te sustenta, que te abriga. Corpo esse que precisa ser respeitado, cuidado e amado. Dieta, quem falou em dieta?

*Karin Sedó Sarkis, nutricionista do Check-up do Fleury Medicina e Saúde

Compartilhe

Deixe seu comentário: