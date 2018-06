Como os jogadores de futebol se preparam para aguentar 90 minutos em campo?

O futebol é o esporte mais praticado no mundo, dinâmico, uma paixão mundial, o queridinho dos brasileiros. É considerado um esporte bastante complexo por causa da preparação física. Para ser bem-sucedido com a bola nos pés, o jogador precisa ter velocidade e agilidade na corrida, além de combinar características de força, resistência, flexibilidade, habilidades de chute, salto e arremesso.

Sendo assim, a preparação física no futebol é fundamental, já que uma partida dura no mínimo 90 minutos. Ao longo do jogo, utilizam-se diversas movimentações em diferentes direções e isso requer um preparo físico excelente, uma vez que os jogadores alternam momentos de potência e resistência.

O futebol é um esporte aeróbico, certo?

Sim e não. No contexto geral, sim. Porém, os jogadores dão piques em alta velocidade, alternando ritmo e direções. Ou seja, há um forte componente anaeróbico. Além disso, o futebol é altamente técnico, neste sentido o praticante precisa estar bem condicionado para que a técnica não seja prejudicada. Além disso, ainda temos solicitações constantes de força e potência muscular.

Grande parte da movimentação dos jogadores em campo se dá sem a posse de bola, com diferentes ritmos e níveis de intensidade, exigindo mais das vias metabólicas de produção de energia. Apesar da pequena proporção de participação do metabolismo anaeróbico dentro do fornecimento energético, as principais jogadas de uma partida acontecem em situações em que a exigência é anaeróbica. O metabolismo aeróbico é responsável pela maior parte dos deslocamentos do jogador em uma partida, que geralmente acontecem sem a posse de bola.

Devemos lembrar que o aquecimento faz parte da fase preparatória dos jogadores, pois solicita os grupos musculares envolvidos no jogo. É importante por prevenir lesões e preparar o corpo para a atividade a ser executada. Durante os trabalhos de aquecimento, eleva-se a troca de substâncias metabólicas, bem como se modifica o estado funcional dos sistemas cardiovascular, respiratório entre outros.

De forma geral, a preparação física para os jogadores de futebol precisa incorporar essas qualidades físicas: força, resistência aeróbica, resistência anaeróbica, potência, agilidade, flexibilidade, velocidade (e todas as suas variações), e coordenação motora.

Uma atividade que é muito abrangente para a preparação física dos atletas de futebol é o treinamento funcional quando trabalhado em circuito, proporcionando variadas atividades com diferentes graus de dificuldade.

Resumindo, o futebol é um esporte altamente complexo em termos físicos, uma vez que diferentes posições têm necessidades variadas. Por isso, a preparação física para equipes de alto nível é tão complexa, envolvendo diferentes setores e profissionais.

A dinâmica do futebol atual exige cada vez mais dos jogadores devido à quantidade de jogos em virtude de diferentes campeonatos que acontecem durante o ano. Por isso é fundamental que os jogadores estejam muito bem preparados fisicamente.

Thaisa Rodbard Mileo é professora do curso de Educação Física do Centro Universitário Internacional Uninter.

