Como sair da crise

O governo do Paraná pagou a primeira parcela do 13º salário aos servidores públicos estaduais no dia 30 de novembro. O restante estará nas contas bancárias a 20 de dezembro. O autor dessa proeza é o secretário Mauro Ricardo Costa, que esteve ontem em Porto Alegre, para fazer palestra a prefeitos e vereadores eleitos do PSDB. Depois, conversou longamente com o deputado federal Nelson Marchezan sobre cobrança de dívidas, corte de benefícios e contenção de despesas.

TEM HORAS DE VOO

Mauro Ricardo Costa foi secretário da Fazenda de José Serra na Prefeitura e no governo de São Paulo. Depois exerceu mesmo cargo quando ACM Neto assumiu a Prefeitura de Salvador em 2013. É um colecionador de êxitos.

CORREU NA FRENTE

A fórmula de Costa para corrigir os problemas do Paraná foi a elaboração do projeto de ajuste fiscal em dezembro de 2014. Desse modo, não deixou que a bola de neve crescesse.

SUPER EXCESSO

Somando impostos, taxas e contribuições, o País tem 92 tipos de tributos. Nem assim se salva. Apenas demonstra que tem um sistema dos mais complexos do mundo. É uma parafernália. Mesmo assim, o Executivo e o Legislativo, convivendo com a crise financeira sem precedentes, não abrem o debate sobre a reforma tributária.

PREJUÍZO

Uma das saídas seria a criar o imposto único com enorme simplificação e redução de custos na arrecadação de tributos. A vantagem não se restringiria apenas à diminuição da máquina governamental, mas também ao custo de empresas. Hoje, elas dedicam pelo menos 30 por cento de seu pessoal administrativo para fazer frente às exigências da escrituração fiscal.

Para os governos, o resultado imediato seria o fechamento de ralos que permitem a sonegação.

INIMAGINÁVEL NO RS

Dos 13 deputados estaduais do PMDB, 12 foram ao gabinete do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, que enfrenta crise, para lhe dar solidariedade. Só não compareceu Douglas Melo por estar hospitalizado.

INEXPLICÁVEL

Para encorpar a série Coisas Nossas, Muito Nossas, Renan Calheiros, terceiro na linha sucessória da Presidência da República, continuará comandando o Senado, mesmo sendo réu no Supremo Tribunal Federal.

ARMA DO MOMENTO

Após cada eleição, aumenta a procura pelo livro que tem o sugestivo título “Como fazer amigos e influenciar pessoas”. A fórmula surgiu em 1937 na máquina de escrever Remington de Dale Carnegie e se tornou um clássico mundial do gênero. O escritor norte-americano foi publicado em 38 línguas e teve mais de 60 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo.

RÁPIDAS

* Mariza Abreu, ex-secretária estadual da Educação, só não assumirá a mesma área em uma prefeitura administrada pelo PSDB, se não quiser.

* Desenha-se em Porto Alegre: a fase de transição vai virar de explosão.

* Em Política, quem quer pescar peixe-espada não usa anzol. Vai de florete.

* Filosofia de para-choque: se o homem das cavernas suspeitasse o que iria acontecer, nem sairia.

Comentários