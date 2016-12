“Ele me mandou para a sala do diretor, que ficou igualmente perplexo e me disse: ‘É uma questão de respeito. Há 1.300 estudantes no colégio e todos respeitam [o ritual das orações]. Por que você não?’.” “Eu respondi que, na minha opinião, isso era um princípio muito importante de liberdade de fé e de justiça.”

“O país tinha acabado de sair da era McCarthy. O Congresso havia acabado de adicionar a expressão ‘uma nação submissa a Deus’ no juramento de lealdade à bandeira americana, para contrastar com o que diziam ser ‘os comunistas ímpios’.”

Não só a Pensilvânia como dezenas de Estados permitiam leituras da Bíblia em escolas públicas. Por isso, o diretor do colégio de Schempp não reagiu bem a sua declaração de princípios. “Ele concluiu que eu era um garoto perturbado e me mandou para o psicólogo da escola, que pensou que eu tinha problemas com a autoridade ou com meus pais”, relembra. “Eu garanti a ele que não, que eu acreditava que eles me apoiariam.”