Comodismo do agronegócio?

Às vésperas da abertura de mais uma Expointer em Esteio, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi alertou que o setor não pode ficar apenas na dependência das ações do governo para manter ou ampliar seus mercados. Foi durante a realização do 6º Fórum de Agricultura da América do Sul, em Curitiba. Ali, Blairo Maggi foi enfático: “o Brasil cumpre regras, trabalha com abertura de mercados, tem legislação para isso, mas a manutenção dos mercados não é só de responsabilidade do Ministério da Agricultura. Mas, se nós do Mapa (a sigla da pasta) sentarmos, é capaz de uma grande parte dos que trabalham na área deitem e isso é péssimo. Então a gente tem que inverter esse tópico, nós temos que ter essa responsabilidade e levar à

frente”.

Meirelles e Rigotto

Candidato do MDB à Presidência da República, o ex-ministro Henrique Meirelles, ao lado do seu vice Germano Rigotto, estará no Estado nesta sexta e

no sábado para fazer campanha de rua com o governador José Ivo Sartori, Beto Albuquerque e José Fogaça em Caxias do Sul e Novo Hamburgo.

Sérgio Moro em Porto Alegre

Foi confirmada a vinda do juiz federal Sérgio Moro a Porto Alegre. Será na UniRitter, campus Zona Sul de Porto Alegre. Ele fará uma palestra sobre “Corrupção Sistêmica”, no próximo dia 31.

Carvalhosa aponta crime no registro de Lula

O advogado Modesto Carvalhosa confirmou ontem que, conjuntamente com o escritório do Dr. Eduardo Spínola, “entramos com uma representação criminal contra o sr. Luiz Inácio Lula da Silva, atualmente domiciliado no cárcere da Polícia Federal na cidade de Curitiba. Esse senhor fez o pedido de registro de sua candidatura à Presidência da República apresentando uma certidão da 3ª Região que não dá notícia de sua inelegibilidade, consoante com a “Ficha Limpa”.

Ao omitir este fato notório e incontestável, claramente tenta enganar os julgadores de seu pedido de registro, ferindo o artigo 350 do código eleitoral: ou seja, o criminoso comete mais um crime. Passível de punição.”

Demora da Justiça Eleitoral legitima fraudes

A demora do aparato da Justiça Eleitoral em julgar situações potencialmente irregulares de pedidos de registros de candidatos, traz o risco de prolongar situações flagrantemente irregulares,e banalizar a prática de fraudes. O caso do pedido de registro da candidatura de Luiz Inácio Lula, cuja demora na decisão final poderá levar à sua presença no inicio da propaganda eleitoral do rádio e da TV, achincalha a Justiça.

Alckmin e Ana Amélia apostam no rádio e na TV

O otimismo da chapa Geraldo Alckmin/Ana Amélia está concentrado na propaganda de rádio e TV. Agora, conhecida a distribuição do número de

inserções de propaganda eleitoral na televisão, se explica o otimismo em chegar ao segundo turno, recuperando os eleitores perdidos para Jair Bolsonaro.

Alckmin tem muito mais tempo do que o adversário no horário eleitoral tradicional, e na distribuição das inserções, os chamados foguetes. Destes, o

tucano terá 434 inserções ao longo do primeiro turno, enquanto Bolsonaro terá apenas 11.

