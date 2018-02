Compacta apresenta conceito de envolvimento total.Campanha tem mídia externa e de internet

A Compacta Comunicação inicia 2018 apresentando novo conceito ao mercado. Com o mote “Envolvimento Total”, a agência reforça o posicionamento de mercado que entende envolvimento como comprometimento, confiança, parceria e, acima de tudo, muito trabalho. Jairo Medeiros, diretor, conta que há 23 anos a Compacta se envolve, cria, planeja, produz, conquista, se move e evolui, juntamente com seus clientes”.

A campanha já pode ser vista pelas ruas de Porto Alegre em peças de mídia externa e de internet, onde convida a todos para envolverem-se com a “empresa de comunicação que abraça todas as formas e plataformas sempre faz a diferença”.

A Compacta tem um perfil de “forte atuação e especialização” no segmento de varejo, apresenta um portfólio com mais de 22 clientes do ramo alimentício, industrial, hospitalar, automotivo e serviços, destacando-se entre eles: Grupo Servopa ( Carway, Peugeot, Seminovos, Consórcio), Pawise importadora de produtos Pet, Time Villeroy academia, Garrastazu advogados, Grupo Tirol, entre outros.

