Companhia aérea implanta a lei do silêncio em seus voos

A companhia aérea mexicana VivaAerobus adotou a “lei do silêncio” em seus voos noturnos. A medida, segundo a empresa, é para respeitar os passageiros que querem descansar. As luzes são apagadas durante voo inteiro, com exceção da hora do pouso e da decolagem, quando precisam estar acesas por motivos de segurança.

“Os passageiros desses horários querem descansar. A gente decidiu respeitar isso”, afirma Juan Carlos Zuazua, presidente da VivaAerobus. Assim como os passageiros, o mercado reagiu bem à iniciativa, assegura o executivo. Mas não há planos de estender a lei do silêncio para outros horários.

A empreitada é uma tendência no setor, na opinião de especialistas. “O dinheiro pode comprar um lugar melhor no avião, que vire uma cama. Mas não pode comprar silêncio. Ainda”, avalia o turismólogoDavid Kaley. Para ele, é só uma questão de tempo que o silêncio passe a ser um bem comercializável.

“Hotéis que não aceitam crianças, por exemplo, vendem o silêncio, a tranquilidade. Por que aviões não podem fazer o mesmo?” (Folhapress)

