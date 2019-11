Companhias aéreas prometem operação para atender torcedores afetados pela mudança na final da Libertadores que agora não será em Santiago e, sim, em Lima

Após uma reunião de quase seis horas realizada em Luque, no Paraguai, a Conmebol confirmou a cidade de Lima, no Peru, como nova sede da partida final da Conmebol Libertadores 2019, que será disputada em jogo único. O duelo, que teve a sua data mantida para 23 de novembro, será disputado no Estádio Monumental. As informações são do site FOX Sports.

A mudança, no entanto, gerou apreensão nos torcedores que haviam adquirido seus ingressos e passagens aéreas para a cidade de Santiago, antigo local da partida, mas que acabou vetado por conta das manifestações sociais que acontecem no Chile. Em comunicado, a Conmebol anunciou que promoverá a devolução integral do valor dos ingressos àqueles que não puderem estar em Lima, além da preferência de compra de novos bilhetes pelo prazo de 72 horas.

Procuradas pela reportagem do FOXSports, empresas aéreas que operam as rotas afetas pela mudança comunicaram que se movimentam para promover as adequações necessárias para atender torcedores que desejarem remarcar seus voos para a cidade de Lima, novo palco da partida entre River Plate x Flamengo.

Veja abaixo o posicionamento oficial das companhias aéreas:

Gol

A GOL informa que vai liberar a remarcação sem custo para os Clientes impactados pela mudança do jogo da final da Libertadores, assim como permitirá o cancelamento com crédito para próximos voos. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone 0300 115 2121.

Latam

Diante da alteração da sede da final da Copa Libertadores 2019, a ser realizada em 23 de novembro de 2019, o Grupo LATAM Airlines tomou a decisão de oferecer exceções comerciais aos seus passageiros de voos com destino a Santiago (Chile) entre 18 e 23 de novembro de 2019.

As exceções comerciais serão oferecidas aos clientes que apresentarem documentação (ingresso confirmado) para o evento e que tenham emitido a sua passagem aérea até 5 de novembro de 2019, além de seus acompanhantes com reservas nos mesmos voos e datas.

Quais são as opções para os passageiros? A LATAM permitirá para cada passageiro que atender as condições mencionadas acima uma das seguintes opções:

– Alteração de voo para Lima (Peru) de acordo com a disponibilidade de assentos e respeitando as mesmas datas e período de permanência no destino do voo original.

– Reembolso sem multa para todos os bilhetes aéreos ainda não utilizados.

Para mais informações, os passageiros podem consultar a Central de Atendimento da LATAM pelos telefones 4002-5700 (capitais) ou 0300 570 5700 (demais localidades do Brasil). Clientes com passagens adquiridas em agências de viagem devem procurar as mesmas para consultar as condições de alteração.

A LATAM lamenta os inconvenientes causados por esta situação alheia a sua vontade e reitera o seu compromisso com os mais altos padrões de segurança e qualidade de serviço.